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    • Yaşam
    • 19.08.2021 17:28
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    • 19.08.2021 17:28
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    Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Refüje çıkan araç ağaca çarptı

    Adıyaman Üniversitesi'nde görev yapan öğretim üyesi Ayhan Karabulut, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç refüje çıkarak ağaca çarptı. Karabulut'un hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

    Feci kaza! Direksiyon başında kriz geçirdi

    Adıyaman'da otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek refüje çıktıktan sonra ağaca çarpan öğretim üyesi yaşam savaşı veriyor. Refüje çıktıktan sonra ağaca çarpan otomobilin hava yastıkları ise açılmadı.

    Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı'nda Adıyaman Adliyesi karşısında 01 HP 099 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayhan Karabulut (47), refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar ile olay yerinden geçen polis ekipleri sürücünün yardımına koşarak durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Öğretim Üyesi Ayhan Karabulut, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karabulut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

    Olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından otomobil yoldan kaldırıldı. Ağaca çarparak durabilen ve motor kısmından büyük hasar alan otomobilin hava yastıklarının açılmaması dikkat çekti.

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    Haberler Yaşam Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Refüje çıkan araç ağaca çarptı
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