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    • Yaşam
    • 19.08.2021 16:29
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    • 19.08.2021 17:09
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    Bursa'da ibretlik olay! Sigara içerken uyuyakalan adam, yalnız yaşadığı evinde yanarak öldü

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşadığı evinde, elinde sigarayla uyuyakalınca çıkan yangında yaralanan İbrahim Yazıcı (42), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Haberin detayları...

    DHA
    Sigara içerken uyuyakalan kişi yanarak öldü

    Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Yenice Mahallesi Doktor Halilbey Caddesi'nde meydana geldi.

    Apartmanın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan İbrahim Yazıcı, iddiaya göre elinde sigarayla uyuyakaldı. Bu sırada Yazıcı'nın elinden düşen sigara yatağı tutuşturdu.

    Alevler önce perdelere sıçradı, ardından da tüm evi sardı.

    Daireden dumanlar çıktığını gören komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi, bir yandan da İbrahim Yazıcı'yı uyandırmaya çalıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Mahallelinin yardımıyla daireden yaralı çıkarılan Yazıcı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan İbrahim Yazıcı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yanık ünitesinde tedavi gören İbrahim Yazıcı, dün akşam yaşamını yitirdi.

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