Bölgenin 24 ayar altını! Yaşlanmayı geciktiriyor! Kadınlardan Yalova Aronyası’na talep yağıyor

Parıldar, ilde yeni tesis edilecek alanlarla aronyada organik üretimi yüzde 50'ye çıkarmak istediklerini aktardı.

Daha sonra ise tüm üretimi organik metotla yaparak 300 dekarı aşkın bir alana ulaşmayı hedef belirlediklerine değinen Parıldar, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 7-8 tonluk bir hasadımız söz konusuydu. Bu yıl aronya bahçelerimizden 20-25 tonluk rekolte bekliyoruz. Bulunduğumuz bahçede ekiplerimiz suda çözünebilen kuru madde miktarı ölçümü yapıyor. Bir taraftan da kontrol ve sertifikasyon kuruluşumuz tarafından numune analizleri alınıyor. Bu şekilde hasat dönemini belirleyeceğiz. Tahminen ağustos ayı sonu itibarıyla aronyamız hasat olgunluğuna gelecek. Yalova aronyası, coğrafi işaret ve organik tarım logolarıyla marketlerde alıcısını bekleyecek."