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    17 Ağustos depremini yaşayan ailenin peşini, felaketler bırakmadı: Depremden kaçtılar sele yakalandılar

    17 Ağustos 1999 Marmara depreminden kaçarak Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay Mahallesine yerleşen aile, bu kez sel felaketini yaşadı. Öznur Kabakaya, "Cesetlerimiz birlikte bulunsun diye, belimize halatları bağladık" dedi.

    Depremden kaçtılar sele yakalandılar

    Marmara depremine İstanbul Avcılar'da yakalanan Öznur Kabakaya (39), yıllar önce annesi Sevim ve babası Mahmut Kabakaya ile birlikte Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay Köyü'ne yerleşti.

    Yıllar sonra ailesiyle sel felaketine yakalanan Öznur Kabakaya, "Evimiz tavana kadar su dolduğu için ailecek çatıya çıktık. Annem engelli, babamı sırtında taşıdı çatıya. Beklemeye başladık. 20 saate yakın çatıda mahsur kaldık. Yıkılan evlerin içindeki insanlar gözlerimizin önünde suların içinde yardım isteyerek sele kapılıp gittiler. En son sözleri 'hakkınızı helal edin, ölüyoruz' oldu.

    Tomruklar şiddetle binalara vurdu, sanki deprem gibiydi. Evimiz sallandı. Aynı 1999 depreminde olduğu gibi çok korktuk. Belimize halatları bağladık, ölürsek cesetlerimiz hep birlikte bulunsun diye" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Yaşam 17 Ağustos depremini yaşayan ailenin peşini, felaketler bırakmadı: Depremden kaçtılar sele yakalandılar
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