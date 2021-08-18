Sonbaharda da Rus turist akını

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkede 'kadife sezonu' olarak adlandırılan Eylül ve Ekim aylarında Rus vatandaşların tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandıklarını duyurdu. Türkiye'nin Kasım'da da tercih edileceğine işaret edilen açıklamada, paket tur satışlarında Türkiye'nin payının yüzde 95'i aştığı belirtildi. Rus turistlerin, özellikle Antalya ve Ege bölgesindeki tatil noktalarına rağbet gösterdiği, tatil sezonu sona ererken İstanbul gibi şehirlerdeki turlara da talebin artacağı aktarıldı.
- Yaşam
- 18.08.2021 Gazete