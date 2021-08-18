PKK'lı teröristlerin Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından 18 Ağustos 2016 tarihinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, olayda 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi de yaralanmıştı. 5'inci yılını geride bırakan hain saldırının izleri hafızalardan silinmezken, olayın yapıldığı ve eskiden İl Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu yer şimdi Millet Bahçesi olarak misafirlerini ağırlıyor. Millet Bahçesi olarak yapılan yere gelen vatandaşlar, devletin ilk günden beri patlamanın yaşandığı Elazığ'da olduğunu aktardı.



''ALLAH O GÜNLERİ BİR DAHA GERİ GETİRMESİN''

Yaşanan emniyet patlamasıyla ilgili konuşan vatandaşlardan Mustafa Aksu, "Allah o günleri bir daha geri getirmesin. Biz evdeydik çok büyük bir gürültü oldu. Patlamadan bizim evin çatısına da moloz parçası düşmüştü, Allah esirgedi. İnşallah bir daha bu tür şeyleri yaşamayız. Uyurken öyle korkunç bir ses geldi. Akrabalarımız olsun şehirdeki vatandaşlarımız olsun zaten hepsi buraya geldiler. Yardımcı oldular. Patlamadan dolayı ufak tefek hasarımız vardı ama devletimiz sağ olsun yaptırdı. Vatan da bizim millet de bizim" dedi.

5 sene önce terör örgütü tarafından haince bir patlama olduğunu belirten Emir İnce ise, "3 şehidimiz 251 yaralımız vardı. Bunu gören devlet büyüklerimiz hemen yardıma koştular. Şu an patlamanın olduğu yer Millet Bahçesine çevrildi. Arkadaşlarımızla oturuyoruz dershaneye giderken buraya gelip etütlerimizi bekliyoruz. Kötü bir olay sonucunda burası yapıldı. Biz öyle bir olayın olmasını istemezdik" diye konuştu.