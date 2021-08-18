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    • Yaşam
    • 18.08.2021 16:21
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    • 18.08.2021 16:21
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    Muharrem ayının onuncu günü ne zaman, hangi tarihte 2021? Aşure günü kaç gün sürer?

    9 Ağustos 2021 tarihinde başlayan mübarek Muharrem Ayı ile ilgili bir çok soru gündemde yer alıyor. Muharrem ayının 10.gününün ne zaman olduğu ve Aşure gününün kaç gün sürdüğü bir hayli merak ediliyor. Bu önemli ayda ibadetlerini yerine getiren müslümanların sıklıkla araştırdığı Muharrem ayının onuncu günü ne zaman 2021? Aşure günü kaç gün sürer? sorularının yanıtları haberimizde.

    Muharrem ayının onuncu günü ne zaman, hangi tarihte 2021? Aşure günü kaç gün sürer?

    Peygamber Efendimiz "Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır." buyurmuştur. Bu ayda tutulan orucun önemine değinen sevgili Peygamberimiz Muharem ayının 9-10 ve ya 10-11. günlerinde oruç tutmayı önermiştir. Muharrem ayında ibadet etmek, namaz kılmak, Kur-an'ı Kerim okumak, oruç tutmak sevaptır. Hz. Peygamber tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilen Muharrem ayının 1. günü 9 Ağustos'tur. Peki Muharrem ayının onuncu günü ne zaman 2021? Aşure günü kaç gün sürer? İşte konuya ilişkin bilgiler...

    MUHARREM AYININ ONUNCU GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

    2021 yılında Muharrem ayının 10. günü 18 Ağustos'tur. Aşure Günü de Muharrem ayının 10. gününe denk gelmektedir.

    Tarihi kaynaklarda Arap, İsrail ve Fars milletlerinin Aşura Günü diye de bilinen 10. gününü kutsak kabul ettiği belirtilmiştir. Muharrem ayındaki bugünün değerin ve kutsallığı şöyle anlatılmaktadır;

    Aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan:

    1. Hz. Musa'nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

    2. Hz. Nuh'un Cudi Dağı'nın üzerine gemisini demirlediği gün.

    3. Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün.

    4. Hz. Âdem'in tövbesinin kabul edildiği gün.

    5. Hz. İsa'nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.

    6. Hz. Yusuf'un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

    7. Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği gün.

    8. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in doğduğu gün.

    9. Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub'un görmeye başladığı gün.

    10. Hz. Eyyûb'un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.

    AŞURE GÜNÜ KAÇ GÜN SÜRER?

    Aşure Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Aşure Günü 1 gün sürmektedir. 9 Ağustos'ta başlayan Muharrem Ayı ise 7 Eylül'de sona erecektir.

        MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN HADİSELER NELERDİR?

        Muharrem ayında yaşanan önemli hadiseler şöyledir;

        - Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
        - Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
        - Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
        - Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
        - Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
        - Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
        - Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
        - Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
        - Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
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