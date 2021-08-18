Muharrem ayının onuncu günü ne zaman, hangi tarihte 2021? Aşure günü kaç gün sürer?

Peygamber Efendimiz "Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır." buyurmuştur. Bu ayda tutulan orucun önemine değinen sevgili Peygamberimiz Muharem ayının 9-10 ve ya 10-11. günlerinde oruç tutmayı önermiştir. Muharrem ayında ibadet etmek, namaz kılmak, Kur-an'ı Kerim okumak, oruç tutmak sevaptır. Hz. Peygamber tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilen Muharrem ayının 1. günü 9 Ağustos'tur. Peki Muharrem ayının onuncu günü ne zaman 2021? Aşure günü kaç gün sürer? İşte konuya ilişkin bilgiler...
MUHARREM AYININ ONUNCU GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
2021 yılında Muharrem ayının 10. günü 18 Ağustos'tur. Aşure Günü de Muharrem ayının 10. gününe denk gelmektedir.
Tarihi kaynaklarda Arap, İsrail ve Fars milletlerinin Aşura Günü diye de bilinen 10. gününü kutsak kabul ettiği belirtilmiştir. Muharrem ayındaki bugünün değerin ve kutsallığı şöyle anlatılmaktadır;
Aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan:
1. Hz. Musa'nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.
2. Hz. Nuh'un Cudi Dağı'nın üzerine gemisini demirlediği gün.
3. Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün.
4. Hz. Âdem'in tövbesinin kabul edildiği gün.
5. Hz. İsa'nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.
6. Hz. Yusuf'un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.
7. Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği gün.
8. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in doğduğu gün.
9. Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub'un görmeye başladığı gün.
10. Hz. Eyyûb'un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.
AŞURE GÜNÜ KAÇ GÜN SÜRER?
Aşure Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Aşure Günü 1 gün sürmektedir. 9 Ağustos'ta başlayan Muharrem Ayı ise 7 Eylül'de sona erecektir.