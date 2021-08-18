Muharrem ayının onuncu günü ne zaman, hangi tarihte 2021? Aşure günü kaç gün sürer?

Peygamber Efendimiz "Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır." buyurmuştur. Bu ayda tutulan orucun önemine değinen sevgili Peygamberimiz Muharem ayının 9-10 ve ya 10-11. günlerinde oruç tutmayı önermiştir. Muharrem ayında ibadet etmek, namaz kılmak, Kur-an'ı Kerim okumak, oruç tutmak sevaptır. Hz. Peygamber tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilen Muharrem ayının 1. günü 9 Ağustos'tur. Peki Muharrem ayının onuncu günü ne zaman 2021? Aşure günü kaç gün sürer? İşte konuya ilişkin bilgiler...