Devlet desteğinden faydalandı! Üniversite öğrencisi KDV'siz ekipmanla ailesine destek oldu

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Kuşyakası köyünün Kargakalesi mezrasında yaşayan 5 çocuklu Halil ve Neşe Yarar ailesinin tek kızları olan Nursel Yarar, bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da çiftçilik yapıyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Yarar, devletin verdiği verdiği hibe desteğinden yararlanarak aldığı 5 ekipmanla ailesine destek oldu. Çocukluğundan itibaren tarlada, bahçede çalışarak ailesine yardım eden Yarar, bir yandan de eğitimini aksatmıyor.
Çiftçilik yapmayı sevdiğini belirten Nursel Yarar, "Ailecek bu işin içerisindeyiz. Okula devam ediyorum. Okul olmadığında ve tatillerde kardeşlerimle birlikte babama yardım ediyoruz. Bu şekilde de baba mesleği olarak çiftçiliği devam ettiriyoruz. Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraştığım için devletin de çiftçilere böyle bir destek sağladığını biliyordum.