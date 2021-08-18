Devlet desteğinden faydalandı! Üniversite öğrencisi KDV'siz ekipmanla ailesine destek oldu

Ama bu istek, çiftçiliği bırakacağım anlamına gelmiyor. Tatillerimde ve fırsat bulduğum zamanlarda çiftçiliğe devam edeceğim. Çiftçiliği seviyorum ve bu işi hobi edindim. Çok severek yaptığım bir meslek. Devletin kadınlara böyle bir destek sağlaması çok hoş. Biz kadınları görüp hak tanıdıkları için minnettarım. Devletime bunun için teşekkür ederim. Kadınlar da her şeyi başarıp yapabilirler. Buna sadece inansınlar" diye konuştu.