Mahkeme salonunu buz kestiren ifade! Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu cinayetinde flaş tanık

Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ve çalışanı Ömer Faruk Zengin'in silahla ateş edilerek öldürülmesi ve 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılandığı dava görüldü. Memişoğlu'nun yanında çalışan tanık Ömer Faruk Çınar, tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ün ofiste ateş etmeye başladığını ve dışarı kaçtığını belirterek "Camdan gördüğüm kadarıyla Mustafa Öztürk, Salih Bey'in kafasına bir el daha ateş etti. Son el ateş edilene kadar Salih Memişoğlu hayattaydı" dedi. Sanık Öztürk'de tanığın beyanlarını reddetti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyanın mütalaasını açıklaması için savcıya gönderilmesine karar verdi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Öztürk Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken,

taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen müşteki Osman Özgölet "Sanık Mustafa Öztürk firmayla, alandaki işletmeler hakkında bilgi almaya çalıştı. Olayın gerçekleştiği gün sanık Mustafa Öztürk alana gelmişti. Sanığı ölen kişiyle birlikte ofise giderken görmüştük. Olayı tam net olarak hatırlamıyorum, Ömer Bey koluma düştü. Ben toplamda 3 tane operasyon geçirdim ve halen de vücudumun bazı yerlerinde kurşun mevcut. Sanık beni de öldürmeye çalışmıştır. Ben yere düştükten sonra tekrar doğrudan bana karşı ateş edildiğini hatırlıyorum. Yanlışlıkla bana doğru ateş etmedi hedef gözetmek suretiyle ateş etti. Çünkü kurşunlar başıma gelmişti" dedi. Müşteki Özgölet soru üzerine sanığın önce Salih Memişoğlu'na, daha sonra Ömer Faruk Zengin'e ve kendisine ateş ettiğini söyledi.