SON DAKİKA: Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti! 900 bin lira detayı ortaya çıktı

Son dakika haberi: Geçtiğimiz gün "ünlülerin hocası" olarak bilinen Salih Memişoğlu Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde öldürüldü. Şüpheli Mustafa Ö. ile kaçmasına yardım eden 4 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın ise daha önceden ödenmiş 900 bin lira parayı yeterli bulmayan şüphelinin daha fazla para istemesi üzerine yaşandığı belirtildi.

12.03.2021 13:58 - Son Güncelleme: 12.03.2021 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





