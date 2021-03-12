SON DAKİKA: Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti! 900 bin lira detayı ortaya çıktı
Son dakika haberi: Geçtiğimiz gün "ünlülerin hocası" olarak bilinen Salih Memişoğlu Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde öldürüldü. Şüpheli Mustafa Ö. ile kaçmasına yardım eden 4 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın ise daha önceden ödenmiş 900 bin lira parayı yeterli bulmayan şüphelinin daha fazla para istemesi üzerine yaşandığı belirtildi.
İstanbul Çekmeköy, Çatalçeşme Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde salı günü 13.30 sıralarında meydana gelen olayda Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin uğradıkları silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, Osman Özgölet adlı kişi de ağır yaralanmıştı. Polis cinayetin hayvanat bahçesinde daha önceden işletmecilik yapan Mustafa Ö. adlı kişi tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti.
YAKALAMAYA GELEN POLİSLERİ İZLERKEN GÖZALTINA ALINMIŞ
Polis şüphe Mustafa Ö.'nün yürüyerek uzaklaştığı bir kamera görüntüsüne ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin akrabalarının evleri tek tek belirlendi. Mustafa Ö.'nün yakalamak için pusu hazırlığı yapılırken, ekipler kendilerini uzaktan izleyen bir kişinin varlığını tespit etti.