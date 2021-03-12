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SON DAKİKA: Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti! 900 bin lira detayı ortaya çıktı

Son dakika haberi: Geçtiğimiz gün "ünlülerin hocası" olarak bilinen Salih Memişoğlu Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde öldürüldü. Şüpheli Mustafa Ö. ile kaçmasına yardım eden 4 kişi adliyeye sevk edildi. Olayın ise daha önceden ödenmiş 900 bin lira parayı yeterli bulmayan şüphelinin daha fazla para istemesi üzerine yaşandığı belirtildi.

12.03.2021 13:58 - Son Güncelleme: 12.03.2021 13:58
SON DAKİKA: Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti! 900 bin lira detayı ortaya çıktı

İstanbul Çekmeköy, Çatalçeşme Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde salı günü 13.30 sıralarında meydana gelen olayda Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin uğradıkları silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, Osman Özgölet adlı kişi de ağır yaralanmıştı. Polis cinayetin hayvanat bahçesinde daha önceden işletmecilik yapan Mustafa Ö. adlı kişi tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti! 900 bin lira detayı ortaya çıktı

ÖNCE YARDIM EDEN 4 KİŞİ YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada önce Mustafa Ö.'nün kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla oğulları Ensar Ö.(47), Bayram Ö.(40), ile akrabaları Satılmış G.(52), Mehmet G.'yi (51) gözaltına aldı.

SON DAKİKA: Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti! 900 bin lira detayı ortaya çıktı

YAKALAMAYA GELEN POLİSLERİ İZLERKEN GÖZALTINA ALINMIŞ
Polis şüphe Mustafa Ö.'nün yürüyerek uzaklaştığı bir kamera görüntüsüne ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin akrabalarının evleri tek tek belirlendi. Mustafa Ö.'nün yakalamak için pusu hazırlığı yapılırken, ekipler kendilerini uzaktan izleyen bir kişinin varlığını tespit etti.

SON DAKİKA: Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti! 900 bin lira detayı ortaya çıktı

Hemen başlayan operasyonda kaçmaya çalışan şüpheli Mustafa Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada olayda kullanılan 9 mm tabanca ele geçirildi.

SON DAKİKA: Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti! 900 bin lira detayı ortaya çıktı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Mustafa Ö. suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Mustafa Ö.'nün daha önce tesis içinde işletmecilik yaptığı ancak beklediği parayı kazanamayınca bu işletmeleri iade etmeye karar verdiği öğrenildi.