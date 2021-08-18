Muharrem ayında oruç tutulur mu 2021? Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur?

MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

Arapça bir gelime olan Muharrem kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı da haram olan, yasaklanan demektir.

Arapların İslamiyet öncesi dönemde yani Cahiliye döneminde bile, "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçındıkları söylenir