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    • Yaşam
    • 18.08.2021 15:17
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    • 18.08.2021 15:17
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    Muharrem ayında oruç tutulur mu 2021? Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur?

    Mübarek Muharrem ayı 9 Ağustos'ta başladı. Muharrem ayının onuncu günü de Aşure Günü kabul edildiğinden evlerde birbirinden lezzetli aşureler kaynatıldı. Muharrem ayı devam ederken islam alemi tarafından önemli bir yere sahip bu ayda oruç tutulup tutulmadığı merak ediliyor. Peki Muharrem ayında oruç tutulur mu 2021? Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur?

    takvim.com.tr
    Muharrem ayında oruç tutulur mu 2021? Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur?

    Muharrem ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş ''Muharrem ayında oruç tutulur mu 2021? Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Muharrem ayı orucu bu ayda yapılması gereken ibadetler arasındadır. Hicri takvime göre yılın 12. ayı Zilhicce'nin sona ermesiyle başlayan Muharrem ayında oruç tutulması tavsiye edilmiştir. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU 2021?

    Peygamberimiz Muharrem ayında oruç tutulması konusunda şöyle buyurmuştur:

    "Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

    "Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)

    MUHARREM AYINDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

    Muharrem orucu hicri takvime göre muharrem ayının ilk 10 günü tutulmaktadır. Peygamber Efendimiz Muharem ayının 9-10 ve ya 10-11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

    AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜN?

    Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günü kabul ediliyor. 2021 yılında Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelmektedir.

        MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BİTECEK?

        9 Ağustos 2021 tarihinde başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek. 8 Eylül'de de Safer ayı başlayacak.

        AŞURE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

        Aşure Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgiye göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşmiştir.

        MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

        Arapça bir gelime olan Muharrem kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı da haram olan, yasaklanan demektir.

        Arapların İslamiyet öncesi dönemde yani Cahiliye döneminde bile, "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçındıkları söylenir

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