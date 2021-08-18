Muharrem ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş ''Muharrem ayında oruç tutulur mu 2021? Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Muharrem ayı orucu bu ayda yapılması gereken ibadetler arasındadır. Hicri takvime göre yılın 12. ayı Zilhicce'nin sona ermesiyle başlayan Muharrem ayında oruç tutulması tavsiye edilmiştir. İşte konuya ilişkin bilgiler...
MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU 2021?
Peygamberimiz Muharrem ayında oruç tutulması konusunda şöyle buyurmuştur:
"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)
"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)
MUHARREM AYINDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?
Muharrem orucu hicri takvime göre muharrem ayının ilk 10 günü tutulmaktadır. Peygamber Efendimiz Muharem ayının 9-10 ve ya 10-11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir.
AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜN?
Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günü kabul ediliyor. 2021 yılında Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelmektedir.