Bozkurt'ta Emekli Astsubay Turhan Tekin'in öğrencileri iple kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı!

Kastamonu Bozkurt'ta çöken kuran kursu binasında öğrencilerin ve çalışanların kurtarılma görüntüleri, izleyen herkesi duygulandırdı.
Emekli astsubay Turhan Tekin'in binaya ip atarak oluşturduğu palanga ile 30 civarında öğrencileri ve çalışanları kurtarmasının ardından bina 10 dakika içinde göçtü. Böylece çok sayıda can kaybının önüne geçildi.
İşte o kurtarma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntüye göre, Tekin palanga yöntemiyle binaya geçiyor, öğrencileri bir bir alarak güvenli bölgeye taşıyor. Yaklaşık yarım saatte tüm tahliyeyi yapıyor. Kendisine de bazı gençler yardımcı oluyor...
PALANGA YAPTI
TURAN Tekin, "Arka binada oturuyordum. Olta kurşununu ipe bağlayıp karşıya attım. Onlar da balkon demirine bağladılar. Ben de diğer ucunu bir ağaca bağlayarak sağlamlaştırdım. İple bir palanga (Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan düzenek) sistemi oluşturduktan sonra çocukları kurtardım" dedi.