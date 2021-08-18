Bozkurt'ta Emekli Astsubay Turhan Tekin'in öğrencileri iple kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı!

İşte o kurtarma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntüye göre, Tekin palanga yöntemiyle binaya geçiyor, öğrencileri bir bir alarak güvenli bölgeye taşıyor. Yaklaşık yarım saatte tüm tahliyeyi yapıyor. Kendisine de bazı gençler yardımcı oluyor...