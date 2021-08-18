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    Bozkurt'ta Emekli Astsubay Turhan Tekin'in öğrencileri iple kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı!

    Kastamonu Bozkurt'ta çöken kuran kursu binasında öğrencilerin ve çalışanların kurtarılma görüntüleri, izleyen herkesi duygulandırdı. Emekli astsubay Turhan Tekin'in binaya ip atarak oluşturduğu palanga ile 30 civarında öğrencileri ve çalışanları kurtarmasının ardından bina 10 dakika içinde göçtü. Böylece çok sayıda can kaybının önüne geçildi. İşte detaylar ve sel bölgesinden haberleri...

    İşte hayat ’ip’erasyonu

    Kastamonu Bozkurt'ta çöken kuran kursu binasında öğrencilerin ve çalışanların kurtarılma görüntüleri, izleyen herkesi duygulandırdı.

    Emekli astsubay Turhan Tekin'in binaya ip atarak oluşturduğu palanga ile 30 civarında öğrencileri ve çalışanları kurtarmasının ardından bina 10 dakika içinde göçtü. Böylece çok sayıda can kaybının önüne geçildi.

    İşte o kurtarma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntüye göre, Tekin palanga yöntemiyle binaya geçiyor, öğrencileri bir bir alarak güvenli bölgeye taşıyor. Yaklaşık yarım saatte tüm tahliyeyi yapıyor. Kendisine de bazı gençler yardımcı oluyor...

    PALANGA YAPTI
    TURAN     Tekin, "Arka binada oturuyordum. Olta kurşununu ipe bağlayıp karşıya attım. Onlar da balkon demirine bağladılar. Ben de diğer ucunu bir ağaca bağlayarak sağlamlaştırdım. İple bir palanga (Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan düzenek) sistemi oluşturduktan sonra çocukları kurtardım" dedi.


        TAKVİM, Tekin'in çocukları kurtarma operasyonunu, böyle manşete taşıdı.

        İşte sel bölgesinden haberler...

        ANILARI SEL ALDI
        Kastamonu Bozkurt'ta felaketten geriye sadece çamur, ağaç parçaları, molozlar değil, ağır bir hüzün kaldı.

        Selden eşi ve oğluyla, kurtulmayı başaran İdris Şekerci anılarına üzüldüğünü belirtti. "Albümlerimiz gitti, en önemlisi onlar. Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırınlar, hepsi yeniden alınır. Özel eşyalarımız gitti, ona üzülüyoruz, yoksa alınabilecek şeylere üzülmüyoruz" dedi.


        PSİKOLOJİK DESTEK
        Bozkurt'ta         anaokulu öğretmeni Duygu Çelikel de kurtulamadı.

        İki minik kedisi ve anneleri evde mahsur kaldı. Ekipler, önceki gün üçüncü kattaki apartman dairesine girerek kedilere ulaştı.

        ZORLA BİNADAN ÇIKARDI
        Çöken         8 katlı Ölçer Apartmanı'nın son katında oturan üniversite öğrencisi Özcan Acar (21), binanın sallandığını fark etti. Üst katlara kaçanları da dışarı çıkmaları için ikna etmeye çalıştı.

            Acar, annesi, kız kardeşi, ninesi ve ikna ettiği ettiği 13 kişiyle birlikte, 1. kattaki daire balkonundan dışarı atladı. Kısa süre sonra bina yıkıldı.


            CAN HAVLİYLE YÜZDÜ
            Bozkur'ta             1. katta oturan Çevirgen ailesinin evinini de sel bastı. Sular tavana kadar yükselince Can Çevirgen yüzerek bir üst kata çıktı. Ancak babası Ersin, kardeşi Emir, ninesi Asiye ve dedesi Erdoğan Çevirgen'i kurtaramadı. Şimdi tek başına kaldı.


            DEHŞETİ ÇEKTİLER
            Bozkurt'ta             17 yaşındaki üçüzler Beyza, Ceyda ve Derya Binkaat, saatler sonra bir iş makinesinin kepçesi ile kurtarıldı. Yaşadıkları dehşeti cep telefonu kamerası ile kaydeden Beyza Binkaat dehşeti alattı: Kıyamet kopuyor sandık. Ölüyoruz diye birbirimize sarıldık!

            AFET OLDUĞU ANDA ORADALAR
            BOZKURT'TAKI felaketteki kurtarma çalışmalarına ANDA Kardeşe Vefa Derneği gönüllüleri de katıldı.

            Talha Alparslan, "Rize'de sel oldu, ardından Manavgat'ta yangın. Şimdi de buradayız. 18 sekiz gündür evimize gitmiyoruz, sahadayız" dedi.
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            Haberler Yaşam Bozkurt'ta Emekli Astsubay Turhan Tekin'in öğrencileri iple kurtarma operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı!
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