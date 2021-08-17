Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam 77 bin lira dolandırıldı: Her şeyim altüst oldu



İKİNCİ KEZ DOLANDIRILDI

Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A. "Sonra beni avukat aradı kendisinin arabulucu olduğunu ve bu firmanın beni mahkemeye verdiğini söyleyerek 5 bin liraya bu işi halledeceğini söyledi. Firma yetkilileri ise 'Biz 13 senelik kurumsal firmayız sizden her türlü bu parayı alırız' dediler. Karakola gittiğimde telefon numaralarının kayıtlı olmadığını gördüm. Toplam zararım 77 bin lira" ifadelerini kullandı.



DOLANDIRICILARI TEHDİT ETMEYİ DÜŞÜNDÜM

Dolandırıcıları tehdit etmeyi düşündüğünü belirten Y.A. "Bir de ben bunlara benim mafya tanıdığım var dedim. Benim mafya tanıdığım olsa bu işin içine düşmem ben" dedi.