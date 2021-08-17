Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam 77 bin lira dolandırıldı: Her şeyim altüst oldu

Y.A., kaydolduğu internet sitesi üzerinden iletişimde olduğu kişilerin talimatı üzerine banka hesaplarına farklı tarihlerde toplam 77 bin lira yatırdı.
ÖNCE 4 BİN SONRA 20 BİN ÖDEDİM
Y.A. mağdur olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı. Y.A., "Jigolo sitesine 250 TL ile üye oldum. 2 bin lira ile 4 bin lira arası para kazanacağımı söylediler. Daha sonra 2 bin lira para yattı. Türkiye'de jigolo siteleri yasak olduğu için manken ajansı üzerinden devam edeceğimizi ve evraklarımı tamamlamam gerektiğini söylediler. Daha sonra ben 20 bin lira para ödedim. Her şeyim altüst oldu" dedi.