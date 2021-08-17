Ataşehir'deki Sibel Koçan cinayetinde sis perdesi kalkıyor

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz aylarda tüyler ürperten bir cinayet işlenmiş, SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan, sokak ortasında infaz edilmişti. İnfaz sonrası içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çanta da gasp edilmişti. Korkunç olayın ardından Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da intihar etmişti.
Sabah'ın aktardığına göre silahı kullandığı ileri sürülen bir şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, buradaki işlemleri ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Ataşehir'de evinde bulunan 9.9 milyon lira nakit parayı 3 parça çanta ile aracına alıp çalıştığı holding binasına giden Yönetim Kurulu Üyesi 41 yaşındaki Sibel Koçan çalıntı plakalı araçla gelen 3 gaspçı tarafından başından vurulup öldürülmüştü.