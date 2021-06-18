İstanbul'da SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan (41), evden aldığı nakit parayı holdinge taşıdığı sırada lüks aracının bagajını açar açmaz saldırıya uğradı.

3 milyon lira olan çantayı alan, gaspçılar kadını başından vurarak öldürdü.

2 saat sonra Koçan'ın eski eşi, holding ortağı Süleyman Aydın da 32. kattan intihar etti.

Lüks araçta 7 milyon liranın daha olduğu belirlendi. Paralara el konulduğu bildirildi. Holdingin giriş çıkış defterleri, çalışanlarının bağlantıları gibi birçok kritik detay inceleniyor.

Aydın'ın saadet zincirini yönettiği iddia edildi. Holding içinden biri ya da birilerinin gaspçılarla bağlantılı olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

32. KATTAKİ DAİREDEN DÜŞTÜ

Sibel Koçan'ın, bir saadet zincirini yönettiği iddia edilen eski eşi Süleyman Aydın'la aynı rezidansın iki ayrı dairesinde oturduğu öğrenildi.