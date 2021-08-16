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    • Yaşam
    • 16.08.2021 18:33
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    • 16.08.2021 18:33
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    Ünlü Boksör Daniel Schmidt Şampiyon Adayı

    Dünyanın pek çok ülkesinde spor müsabakaları ile ön plana çıkan isimler adını duyurmak için sosyal medyayı kullanıyor. Kendilerine sosyal medya hesapları ile daha doğru tanıtmayı hedefliyorlar. Son zamanların parlayan yıldızı haline gelen Daniel Schmidt boks dünyasını sallayacak isimlerden biri.

    Ünlü Boksör Daniel Schmidt Şampiyon Adayı

    Almanya Münih'te yaşamını sürdüren Daniel 1.90 boyunda, 76 kilo ve boks müsabakalarında bir maç gerçekleştirerek galibiyet elde etti. Lions Sport Promotion takımı için maçlara çıkan ünlü sporcu eskiden tanınmış Kickboxculardan biriydi. Elde ettiği galibiyetler isminin hızlı bir şekilde yayılmasını sağladı. 19 maça çıkan ve yalnızca bir mağlubiyeti olan ünlü boksör sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla da dikkat çekiyor ve pek çok sporcuya örnek oluyor.

    Türkiye ziyaretleri ile Türk sporcular ve vatandaşları tarafından da yakından takip edilmeye başlayan ünlü boksör Daniel Schmidt şampiyon adayı olarak görülüyor ve dünyaca ünlü bir sporcu olmayı hak ediyor. 25 yaşında olan genç boksör emlak işleri ile uğraşıyor ve geçimini farklı kaynaklarla sağlayabiliyor. Instagram hesabından yayınlamış olduğu fotoğrafları ve paylaşımları ile yoğun ilgi odağı haline gelen sporcu fit vücudu ve fiziksel özellikleri ile de büyük beğeni topluyor.

    DANİEL SCHMİDT'E OLAN İLGİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR
    Almanya'nın en büyük isimlerinden biri olmayı hedefleyen Daniel boks dünyasını adeta sarstı. Kendini şampiyon adayı olma yolunda yoğun bir tempo ile çalışmaya hazırlayan ünlü boksör Almanya Münih'te yaşamasına rağmen sık sık Türkiye ziyaretleri ile de gündeme geliyor. Yaptığı her hareket olay olan ünlü boksör paylaşımlarıyla pek çok kişi tarafından hızlı bir şekilde tanınırlığını yükseltti.

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