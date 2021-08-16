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    • 16.08.2021 18:38
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    Denizli'de kaçakçılara operasyon: 585 parça tarihi eser ele geçirildi

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 370 sikke ve 215 tarihi obje ele geçirildi.

    İHA
    Kaçakçılara operasyon!

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler bu sabah, tarihi eser satmaya çalıştıkları ileri sürülen 2 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın yaptı.

    585 PARÇA ESER ELE GEÇİRİLDİ
    Yapılan baskında Roma dönemine ait 370 sikke ve yüzük, küpe ve süs eşyası gibi 215 tarihi obje ele geçirildi. Tarihi eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Yaşam Denizli'de kaçakçılara operasyon: 585 parça tarihi eser ele geçirildi
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