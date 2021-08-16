Ercan Memiş’ten Türkiye’de Yeni Yatırım Müjdesi

Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi genç iş adamı Ercan Memiş, 2021 yılı Kasım ayında hayata geçirmeyi planladıkları yeni projelerinin detaylarını paylaşarak müjdeyi verdi.

Daha önce Türkiye'de birçok önemli yatırıma, istihdama ve girişimciliğe imza atmış olan Ercan Memiş, Tat Bakliyat bünyesi bitirmek üzere oldukları yeni yatırımlarının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Memiş, Kasım 2021'de tamamlanması planlanan 22 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu idari bina, depo ve fabrika yatırımları ile ilgili; "Saatte 25 ton bulgur, 22 ton mercimek işleme kapasitesi ile 40 bin ton kapasiteli lisanslı depoculuk yapabileceğiz. 120 milyon TL harcadığımız bu yatırım ile, en az 100 kişiye de iş imkanı sağlamayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.

Genç iş insanı ve girişimci Ercan Memiş, hayata geçirdiği "Moose Chocolatier" markası ile de çok beğenilip, çok konuşulmuştu.

ERCAN MEMİŞ KİMDİR? NE İŞ YAPAR? NERELİDİR?

Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Ercan Memiş, 24.07.1991 Mersin doğumludur. İlköğretim ve liseyi Mersin'de tamamladıktan sonra Fatih Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi ve Londra'da 4 ay eğitim aldı. Vatani görevini de yapan Memiş, evli 1 çocuk babasıdır.

7 yıl önce Tat Bakliyat'ta iş hayatına atılan Memiş, ek bir yatırım olarak İstanbul Beşiktaş'ta Moose Chocolatier'i kurdu. Ercan Memiş, şu anda Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi, Tatlog Lojistik Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Moose Chocolatier Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerini sürdürüyor.