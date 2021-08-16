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    • Yaşam
    • 16.08.2021 08:43
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    • 16.08.2021 16:11
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    Uşak'ta hemzemin geçitte facia! 2 ölü

    Uşak'ta gece saatlerinde hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari araç, 320 metre sürüklendi. Kaza sonrası tren zorlukla durabildi. Kazada araça bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

    Uşak’ta hemzemin geçitte facia! 2 ölü

    Uşak'ta kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari araç 320 metre sürüklendi. Sürüklenen araçtaki 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Uşak Havaalanı yakınlarındaki İkisaray Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre İsmet Özçelik, kontrolündeki 64 NN 056 plakalı hafif ticari araçla hemzemin geçitten karşı yola geçtiği sırada H.T. kontrolündeki 34003 sefer sayılı yük treni çarptı.

    Çarpma sonrasında zorlukla duran tren, aracı 320 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki sürücü İsmet Özçelik ve Serpil Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araca sıkışan şahıslar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybeden şahıslar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Özçelik ailesinin çocukları, olay yerinde ağlarken kaç metre sürüklendi demesi yürekleri burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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