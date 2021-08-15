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    • Yaşam
    • 15.08.2021 14:19
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    • 15.08.2021 14:56
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    SON DAKİKA! Beyoğlu'nda can pazarı! İnşaatta yangın çıktı: 1'i ağır 6 işçi yaralandı

    İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir inşaatta yangın çıktı. Yangına iftaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, binada bulunan 6 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Beyoğlu’nda can pazarı! İnşaatta yangın çıktı

    Beyoğlu'nda, bir inşaatın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Sütlüce Mahallesi Uzun Bayır Sokak'ta bulunan, inşaat halindeki 7 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yangında, 1'i ağır 6 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

    Binanın yanında bulunan Türk Kızılay Beyoğlu Şubesi'nden ekipler de çalışmalara destek verdi.

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