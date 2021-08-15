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    • Yaşam
    • 15.08.2021 13:26
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    • 15.08.2021 13:30
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    Fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia ettiği eşini pompalı tüfekle öldüren Rümeysa Aydın tutuklandı

    Balıkesir Karesi'de yaşayan 27 yaşındaki Rümeysa Aydın, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi 30 yaşındaki Murat Aydın'ı pompalı tüfekle öldürdü. Aydın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    DHA
    Kocasını öldüren kadın tutuklandı

    İlçeye bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde, 7 yıllık evli Murat Aydın ile Rümeysa Aydın arasında tartışma çıktı.

    POMPALI TÜFEKLE VURDU
    Rümeysa Aydın, kendisini ölümle tehdit ettiği öne sürülen eşi Murat Aydın'ı evdeki pompalı tüfekle vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Murat Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Rümeysa Aydın jandarma tarafından gözaltına alındı.

    FİZİKİ VE PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
    Öldürme amacı olmadığını, tüfeğin dolu olup olmadığını bilmeden gözlerini kapatıp tetiğe bastığını söyleyen Rümeysa Aydın, gözlerini açtığında eşinin yerde yattığını gördüğünü öne sürdü.

        TUTUKLANDI
        Eşinden fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Rümeysa Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Murat Aydın'ın cenazesi Ziyaretli Mahallesi'nde defnedilirken, çiftin 2 çocuğu Balıkesir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.
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