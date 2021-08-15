Fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia ettiği eşini pompalı tüfekle öldüren Rümeysa Aydın tutuklandı

İlçeye bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde, 7 yıllık evli Murat Aydın ile Rümeysa Aydın arasında tartışma çıktı.
POMPALI TÜFEKLE VURDU
Rümeysa Aydın, kendisini ölümle tehdit ettiği öne sürülen eşi Murat Aydın'ı evdeki pompalı tüfekle vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Murat Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Rümeysa Aydın jandarma tarafından gözaltına alındı.
FİZİKİ VE PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
Öldürme amacı olmadığını, tüfeğin dolu olup olmadığını bilmeden gözlerini kapatıp tetiğe bastığını söyleyen Rümeysa Aydın, gözlerini açtığında eşinin yerde yattığını gördüğünü öne sürdü.