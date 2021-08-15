Fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia ettiği eşini pompalı tüfekle öldüren Rümeysa Aydın tutuklandı

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Rümeysa Aydın, kendisini ölümle tehdit ettiği öne sürülen eşi Murat Aydın'ı evdeki pompalı tüfekle vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Murat Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Rümeysa Aydın jandarma tarafından gözaltına alındı.