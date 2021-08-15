Gediz Ovası'nı besleyen Marmara Gölü neredeyse kurudu! Sadece 10 santimetre su kaldı
Manisa'nın Saruhanlu, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan ve ortalama yıllık 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren Marmara Gölü neredeyse kurudu. 1945'te DSİ tarafından tarımsal sulama amacıyla oluşturulan ve bir dönem tepeli pelikan, küçük karabatak gibi çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan ve çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan gölde bu yaz sadece kuzeybatısındaki küçük bir alanda ve yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su kaldı.
Manisa'nın Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan Marmara Gölü'nde sular neredeyse tamamen çekildi, göl kuruma noktasına geldi.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan Marmara Gölü, ortalama yıllık 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veriyordu. Göl, yaz döneminde kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle neredeyse tamamen kurudu.
Bir dönem tepeli pelikan, küçük karabatak gibi çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan ve çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan gölde bu yaz sadece kuzeybatısındaki küçük bir alanda ve yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su kaldı.
DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, AA muhabirine, Marmara Gölü'nde yazın çok sıcak geçmesi, buharlaşmanın hızlı olması ve kaçak sulama nedeniyle "yok" denilebilecek kadar az su kaldığını belirtti.
Çınar, gölde su kaybının sıcak geçen ağustos ve eylülde de devam edeceğini öngördüklerini dile getirerek, "Normalde barajlarda 'ölü hacim' dediğimiz ve doğal hayatı korumak için bırakılan bir seviyesi vardır. Yazın başında da Marmara Gölü'nde su seviyesi ölü hacim seviyesindeydi ancak sıcaklıklara bağlı hızlı buharlaşma ve kaçak su kullanımı nedeniyle gölde su seviyesi bugünkü durumuna geldi." dedi.