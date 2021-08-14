Eğlence mekanında can pazarı! Gözü dönmüş adam kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Olay, 9 Ağustos akşamı Bekilli ilçesinde faaliyet gösteren bir içkili mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muhammed M. (36) arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gazinoya geldi.
Alkol alıp eğlenmeye başlayan Muhammed M., bir anda kız arkadaşı Rümeysa Ö'yü (21) karşısında görünce büyük şok yaşadı.
SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kız arkadaşının alkollü mekanda çalıştığını öğrenince çılgına gönen Muhammed M., genç kızı zorla mekandan alıp götürmek istedi. Bunun üzerine mekan sahibiyle aralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
GAZİNO'DA CAN PAZARI
Mekana birlikte geldiği 7 arkadaşıyla birlikte dışarı çıkan Muhammed M., araçlarında bulunan pompalı tüfek ve otomatik silahlarla geri döndü. Öfkeli grubun rastgele ateş etmeye başlaması üzerine içeride can pazarı yaşadı.