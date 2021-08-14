Son dakika: Ünlü estetisyen Op. Dr. Bilgehan Aydın'dan skandal olay! Burun operasyonu için kulağını kesti: Psikolojisi bozuldu

Bunalıma giren Gökçe, nefes darlığı ve tutam tutam saç dökülmesiyle de karşılaştı. Aydın ise Nişantaşı'daki özel hastanesini kapattı. Genç kız, avukatı İsmail Topkaya aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ameliyat için 2 bin 200 euro, ardından ise bin 500 liralık bir ödeme daha yaptı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç kız ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açmak için harekete geçti.