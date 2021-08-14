Son dakika: Ünlü estetisyen Op. Dr. Bilgehan Aydın'dan skandal olay! Burun operasyonu için kulağını kesti: Psikolojisi bozuldu

Son dakika haberi... İstanbul Nişantaşı'nda Baeastetic ve Bilgehan Aydın Hair Welness İnstitute Kliniği'nde skandal bir olay meydana geldi.
SABAH'ta yer alan habere göre, Avusturya'da yaşayan 25 yaşındaki Güllü Gökçe'nin hayatı burun estetiği ameliyatıyla zindan oldu.
İstanbul Nişantaşı'nda Baeastetic ve Bilgehan Aydın Hair Welness İnstitute Kliniği'nin sahibi Op. Dr. Bilgehan Aydın, Gökçe'ye gerçekleştireceği burun operasyonunda izni olmadan kulağından kıkırdak parçası alıp, üst dudak ile çene kısmına yerleştirdi.