Kastamonu'daki sel felaketinde küçük kızı kurtaran kahraman Ertuğrul'un hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Ertuğrul Sevik'in, yardım için tekrar geri döndüğünde ise Özdemir ailesinin diğer fertleriyle birlikte sele kapıldığı ortaya çıktı. AFAD tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında Murat, Sermin ve Sudenaz Özdemir ile Elif'i kurtaran Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı.