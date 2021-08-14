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    • Yaşam
    • 14.08.2021 16:23
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    • 14.08.2021 22:12
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    Kastamonu'daki sel felaketinde küçük kızı kurtaran kahraman Ertuğrul'un hayatını kaybettiği ortaya çıktı

    Kastamonu'daki sel felaketinde Murat Özdemir, eşi Sermin, kızları Sudenaz ve Elif Özdemir'İ Küre ilçesi yakınlarında sele yakalandı. Aynı yolda mahsur kalan bankaya ait para nakil aracında görevli Ertuğrul Sevik yetişti ve küçük Elif'i kucaklayarak ilerideki kepçe operatörüne teslim edip kurtulmasını sağladı. AFAD, kahraman Sevik'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberin detayları...

    AA
    DHA
    Selden küçük kızı kurtaran Ertuğrul ölü bulundu

    İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Murat Özdemir (41) ile eşi Sermin (32), kızları Sudenaz (13) ve Elif Özdemir'in (3) memleketleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesine giderken Küre ilçesi yakınlarında İkiçay köprüsü üzerinde sele yakalandığı ortaya çıktı.

    Suyun yükselmesiyle köprüde mahsur kalan ailenin yardımına ise yine aynı yolda mahsur kalan bankaya ait para nakil aracında görevli Ertuğrul Sevik'in (45) yetiştiği ve küçük Elif'i kucaklayarak ilerideki kepçe operatörüne teslim edip kurtulmasını sağladığı öğrenildi.

    YARDIM İÇİN DÖNDÜĞÜNDE ÖZDEMİR AİLESİNİN SELE KAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Ertuğrul Sevik'in, yardım için tekrar geri döndüğünde ise Özdemir ailesinin diğer fertleriyle birlikte sele kapıldığı ortaya çıktı. AFAD tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında Murat, Sermin ve Sudenaz Özdemir ile Elif'i kurtaran Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Bölgede arama kurtarma faaliyetlerini yürüten İHH ve AFAD ekipleri, anne Sermin ve baba Murat Özdemir'in cansız bedenlerini dün sabah saatlerinde buldu, ailenin 13 yaşındaki kızları Sudenaz'ın cansız bedeni de dün akşam saatlerinde bulundu.

        Arama çalışmalarına bugün de devam eden ve bankacı olduğu öğrenilen Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ise İHH ve AFAD ekiplerince olay yerine 5 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

        Ertuğrul Sevik sayesinde hayatta kalan 3 yaşındaki Buğlem'in akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.

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        Selden geriye kalanlar...
        Haberler Yaşam Kastamonu'daki sel felaketinde küçük kızı kurtaran kahraman Ertuğrul'un hayatını kaybettiği ortaya çıktı
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