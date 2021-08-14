Pendik'teki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresini kıran şüphelilerin uyuşturucu ve yaralamadan suç kaydı çıktı!

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Şüphelilerden Erol Bozkurt'un, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan asayiş kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Erdal Şahin'in, kasten yaralama suçundan asayiş kaydının bulunduğu ifade edildi.

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırılmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve yakalanan iki kişinin kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıkları belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "14.08.2021 günü Pendik İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kulaç Sokak No:27 adresinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırıldığına dair ihbar alınması üzerine derhal soruşturma başlatılmış ve kamera kayıtları incelenmek suretiyle yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş ve E.B adlı şüpheliler yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler savunmalarında özetle 'gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını, sabaha karşı kalkıp cemevini terk ettiklerini' beyan etmişlerdir. Cemevi yetkilisi de alınan beyanında özetle 'şüphelilerin aynı mahallede oturduklarını, aileleriyle yapılan görüşme sonucu eylemin art niyetli olmadığını anladıklarını, şikayetçi olmadığını' belirtmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan deliller hukuken değerlendirilecek ve ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilecektir" denildi.