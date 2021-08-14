Pendik'teki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresini kıran şüphelilerin uyuşturucu ve yaralamadan suç kaydı çıktı!

İstanbul Pendik'te Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresi kırıldı.
İstanbul Valiliği, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00 sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
SUÇ KAYITLARI ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre, Şüphelilerden Erol Bozkurt'un, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan asayiş kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerden Erdal Şahin'in, kasten yaralama suçundan asayiş kaydının bulunduğu ifade edildi.
BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA
Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırılmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve yakalanan iki kişinin kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıkları belirtildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "14.08.2021 günü Pendik İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kulaç Sokak No:27 adresinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırıldığına dair ihbar alınması üzerine derhal soruşturma başlatılmış ve kamera kayıtları incelenmek suretiyle yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş ve E.B adlı şüpheliler yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler savunmalarında özetle 'gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını, sabaha karşı kalkıp cemevini terk ettiklerini' beyan etmişlerdir. Cemevi yetkilisi de alınan beyanında özetle 'şüphelilerin aynı mahallede oturduklarını, aileleriyle yapılan görüşme sonucu eylemin art niyetli olmadığını anladıklarını, şikayetçi olmadığını' belirtmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan deliller hukuken değerlendirilecek ve ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilecektir" denildi.