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    • Yaşam
    • 14.08.2021 15:39
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    • 14.08.2021 16:31
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    Eskişehir’de 6 gündür haber alınmayan üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor

    Eskişehir'de 6 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün bulunması için yapılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Haberin detayları...

    İHA
    6 gündür haber alınmayan genç aranıyor

    71 Evler Mahallesi'nde yaşayan Salih Güngör'ün bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin yanında AFAD, UMKE, AKUT, OBAK, Büyük Ayı ve çeşitli kuruluşlarda çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekipler, Eskişehir-Ankara kara yolu yanındaki Kanlıpınar Göleti Alanı'nda hem karadan hem de drone yardımıyla havadan arama yapıyor.

    "ÜMİDİMİZ, BİR AN ÖNCE KARDEŞİMİN BULUNMASI"

    Kayıp gencin ağabeyi Sezer Güngör, kardeşinin kendi halinde bir insan olduğunu belirterek, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıfta okuduğunu söyledi. Evden 9 Ağustos sabahı "İşe gidiyorum" diyerek ayrılan kardeşinden bir daha haber alamadıklarını ifade eden Güngör, "Onu çok seviyoruz. Bulunması için dua ediyoruz. Onunla iyi bir kardeştik. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Ümidimiz, bir an önce kardeşimin bulunması. Bizleri yalnız bırakmayan insanlara teşekkür ediyorum" dedi.

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    Haberler Yaşam Eskişehir’de 6 gündür haber alınmayan üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor
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