İstanbul Sultangazi'de eski sevgilisi tarafından 5 kurşunla vurularak öldürüldü (Yaşam haberleri)

İstanbul Sultangazi'de eski sevgilisi tarafından konuşmak için çağrılan Ulviye Avağ, darp edildi. Ardından 5 kurşunla vurularak öldürüldü.
İki çocuk annesinin yeğeni Gülistan Demir, konuştu: Son gün teyzem 'Bugün ya Mehmet'le olacak ya da tamamen bitecek' dedi. YUNUS EMRE KAVAK
BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ
Hollanda'da yaşayan Elmas ve Zati Akyürek çifti kızları Nira ile birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan babaları Hayati Öztürk'ün yanına geldi. Burada site içindeki havuza giren 10 yaşındaki Nira, havuzdan çıkması sonrası birden fenalaşarak yere yığıldı. Yaklaşık 4 saatlik çabalara rağmen Nira kurtarılamadı. Küçük kız için düzenlenen cenaze töreninde anne Elmas Akyürek ve baba Zati Akyürek'in cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Sık sık tabuta sarılarak ağıtlar yakan acılı anne ve babanın durumu yürekleri dağladı.
YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI
Antalya'da 5 yıldızlı otelin havuzunda boğularak can veren Ali Kemal Güler'in (8) 31 Ağustos'ta doğum günü olduğu ve otelde ailesiyle kutlama yapacağı ortaya çıktı. Anne Ayşegül Güler, "Ali Kemal'im ölmedi. Buna inanamıyorum, yüreğim sızlıyor." demesi yürekleri dağladı.
BİR TALİHLİYE 213 BİN LİRA
10 bilen bir kişi, 212 bin 977 lira kazandı. 9 bilenler 291'er lira, 8 bilenler 126'şar lira, 7 bilenler 36'şar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.
VAKA SAYISI 21 BİN 372
Türkiye'de dün 285 bin 242 Covid-19 testi yapıldı. 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 492 oldu.
CANAVAR
Kadın cinayetlerinin sonu gelmedi. Acı olayın adresi bu kez Ankara'nın Çubuk İlçesi'ydi. Nazmiye Koyuncu, 2019'da 2 aylık bebeğinin yanında eşi Ramazan Dirgen tarafından katledildi
Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren cani koca hakkında, müebbet hapis cezası istendi. Önceki gün yapılan duruşmada alınan karar ise vicdanları titretti. Mahkeme, eşini 28 kez bıçaklayan katil koca için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' yok dedi.
DEMİRCİ'DEN YARDIM ELİ
Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınlarında, yaralar sarılmaya başlandı. Manisa Demirci İlçesi ise örnek bir harekete imza attı. Antalya ve Muğla'daki yangından etkilenen ailelere, bin metrekare ev halısı yolladı. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk "Vatandaşlarımızın bir ihtiyacını karşılamak istedik. Bunun devamı da gelecek. Devletimiz güçlü. Milletimiz de devletimizin arkasında" açıklaması yaptı.