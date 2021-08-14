İstanbul Sultangazi'de eski sevgilisi tarafından 5 kurşunla vurularak öldürüldü (Yaşam haberleri)

İstanbul Sultangazi'de eski sevgilisi tarafından konuşmak için çağrılan Ulviye Avağ, darp edildi. Ardından 5 kurşunla vurularak öldürüldü.

İki çocuk annesinin yeğeni Gülistan Demir, konuştu: Son gün teyzem 'Bugün ya Mehmet'le olacak ya da tamamen bitecek' dedi. YUNUS EMRE KAVAK

BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ

Hollanda'da yaşayan Elmas ve Zati Akyürek çifti kızları Nira ile birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan babaları Hayati Öztürk'ün yanına geldi. Burada site içindeki havuza giren 10 yaşındaki Nira, havuzdan çıkması sonrası birden fenalaşarak yere yığıldı. Yaklaşık 4 saatlik çabalara rağmen Nira kurtarılamadı. Küçük kız için düzenlenen cenaze töreninde anne Elmas Akyürek ve baba Zati Akyürek'in cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Sık sık tabuta sarılarak ağıtlar yakan acılı anne ve babanın durumu yürekleri dağladı.

YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Antalya'da 5 yıldızlı otelin havuzunda boğularak can veren Ali Kemal Güler'in (8) 31 Ağustos'ta doğum günü olduğu ve otelde ailesiyle kutlama yapacağı ortaya çıktı. Anne Ayşegül Güler, "Ali Kemal'im ölmedi. Buna inanamıyorum, yüreğim sızlıyor." demesi yürekleri dağladı.

BİR TALİHLİYE 213 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 212 bin 977 lira kazandı. 9 bilenler 291'er lira, 8 bilenler 126'şar lira, 7 bilenler 36'şar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

VAKA SAYISI 21 BİN 372

Türkiye'de dün 285 bin 242 Covid-19 testi yapıldı. 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 492 oldu.