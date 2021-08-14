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    Hayat TIP dedi

    Necati Kaan Şahin, henüz 20 yaşındaydı... Hedefi başarılı bir hekim olmaktı. Üçüncü kez girdiği sınavda, birinci olmayı başardı. Ancak alkollü sürücü, onu hayattan kopardı. Geriye beyaz önlüklü hayalleri kaldı...

    Hayat TIP dedi

    Acı olay çarşamba günü Çanakkale Biga'da yaşandı. 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin, geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini kapadı. Ondan geriye, hayalleri kaldı. Ailesinin ve arkadaşlarını gözyaşlarıyla uğurladığı Şahin, daha önce iki kez üniversite sınavına girdi ve Diş Hekimliği Bölümü'nü kazandı. Ancak doktor olmak istediği için tercih yapmadı.

    Öğretmen olan annesinin desteğiyle bu yıl bir kez daha sınava hazırlanarak derece yaptı. YKS sınavında birinci olan Şahin'in, beyaz önlüklü hayaller kurarken geçirdiği kaza herkesin yüreğini yaktı. Baba Mustafa Şahin ve anne Nermin Şahin, evlatlarının ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını istediklerini açıkladı.

    DEDESİNE HABER VERİLEMEDİ
    Acı olay Necati Kaan Şahin'in Sinop'ta yaşayan dedesi ve babaannesinden gizlendi.

    Çünkü doktorlar, çok sayıda kalp ameliyatı geçiren dedenin, acı haberi almasının riskli olduğu söyledi.

    MUSTAFA SAİT ÖZKAN

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