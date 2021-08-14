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    • Yaşam
    • 14.08.2021 13:57
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    • 14.08.2021 13:57
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    Aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp intihar etti

    Bursa’da cinnet getirdiği öne sürülen inşaatçı, karısını ve kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti. Haberin detayları...

    AA
    İHA
    Aile faciası: Kızını ve karısını öldürüp...

    Olay, merkez Nilüfer ilçesi, Ertuğrul Mahallesi Ertuğrul Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getirdiği öne sürülen inşaat işçisi İhsan Meşe (51), evin yatak odasında kızı ve karısına pompalı tüfekle ateş etti. Kızı Nazlı Meşe (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Karısı Pakize Meşe (43) ise ağır yaralandı.

    Ailesini katleden İhsan Meşe, olay sonrası tüfeği başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti. Mahalle sakinleri silah sesinden sonra 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri eve kapıyı kırarak girebildi.

    Ağır yaralanan Pakize Meşe, olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

    Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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