Bursa'da dehşet! Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı: O anlar kamerada

KAÇIRMA GİRİŞİ KAMERADA

Bu arada, olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, R.A.'nın Y.C.K.'nin boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştığı, kimliği belirsiz kişinin havaya ateş açtığı ve bekçilerin olay yerine gelmesiyle şüphelinin genç kızı bırakıp kaçtığı görüldü.

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