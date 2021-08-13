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    • Yaşam
    • 13.08.2021 09:26
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    • 13.08.2021 09:37
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    Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor! Esnaf tedirgin...

    İstanbul Sultangazi'de son günlerde birçok noktada sigorta kapakları çalınan aydınlatma direkleri, tehlike saçıyor. Bir vatandaş çocukların kablolara dokunmasından endişe ettiğini dile getirirken, diğer bir vatandaş, " inşallah bir daha yaşanmaz" temennisinde bulundu. Haberin detayları...

    İHA
    Sultangazi’de kapakları çalınan aydınlatma direkleri...

    Geçtiğimiz günlerde Sultangazi 50. yıl mahallesinde bazı noktalarda bulunan aydınlatma direklerine ait sigorta kısmında bulunan kapakların kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalınmasının ardından aynı olay bu defa ise Cebeci Mahallesinde yaşandı. İlçenin işlek caddelerinden olan 1. Cebeci Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma direklerine ait sigorta kapakları, önceki gün yine hırsız yada hırsızların hedefi oldu. Cadde üzerinde bulunan birçok direğin kapaklarının tamamen sökülerek çalındığı bazılarının ise zorlanarak alınmaya çalışıldığı fakat başarılı olunamadığı görüldü.

    Yaşanan duruma vatandaşlar ve bölge esnafı ise tepki gösterdi.

    Cadde üzerinde esnaflık yapan Ömer Karabulut, "Bu cadde işlek bir cadde ve Allah muhafaza direklerdeki kapaklar çalınınca kablolar ortaya çıkıyor ve bizim endişelendiğimiz konu çocukların bu kablolara dokunarak kendilerine zarar vermesidir. Anlamadığımız konu ise çalınan bu kapakların kâr güdümlü bir şey olmaması bundan ne kazanıp elde edebilirler yaptıkları anlamsız bir şey üzgünüz böyle şeyler olduğu için keşke olmasa" dedi.

    "YANLIŞLIKLA BİR ÇOCUK ELİNİ SOKSA DAHA BÜYÜK VAHİM BİR DURUM YAŞANABİLİR"

        Ali Yavuz, isimli vatandaş ise, "Bu direklere ait kapaklar daha öncede çalındı hatta direklerde çalınmıştı. Kağıt ve hurda toplayanlar çalmış olabilir. Bunları söküp satıyorlar. Ancak bu durumu kimse takip etmiyor. Yanlışlıkla bir çocuk elini soksa daha büyük vahim bir durum yaşanabilir. Ancak o zaman gündeme gelir şimdi onların yerine plastik kapak takıyorlar inşallah bu durum düzelir ve bir daha çalmazlar" diye konuştu.

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        Haberler Yaşam Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor! Esnaf tedirgin...
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