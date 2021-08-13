Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor! Esnaf tedirgin...

Ali Yavuz, isimli vatandaş ise, "Bu direklere ait kapaklar daha öncede çalındı hatta direklerde çalınmıştı. Kağıt ve hurda toplayanlar çalmış olabilir. Bunları söküp satıyorlar. Ancak bu durumu kimse takip etmiyor. Yanlışlıkla bir çocuk elini soksa daha büyük vahim bir durum yaşanabilir. Ancak o zaman gündeme gelir şimdi onların yerine plastik kapak takıyorlar inşallah bu durum düzelir ve bir daha çalmazlar" diye konuştu.

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