Milyonların merak ettiği soru: Trafik kazası geçirenler özel hastanede tedavi olabilir mi?

Trafik kazası geçiren hastalar acil durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olmayan hastanelerine de başvurabilir. Kaza nedeniyle gerçekleştirilen estetik ameliyatların faturası da ödeniyor. SGK, trafik kazası sonrası sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:
Prim borcu nedeniyle genel sağlık sigortasından yararlanamayan bir kişinin trafik kazası nedeniyle almış olduğu sağlık hizmet bedeli karşılanır mı?
Prim borcu olup genel sağlık sigortasından faydalanmayan kişilerin trafik kazası nedeniyle almış oldukları sağlık hizmetlerine ait bedeller ödeniyor.
Trafik kazasında sağlık hizmeti alabilmek için genel sağlık sigortalısı olmak gerekiyor mu?
Sağlık hizmeti bedelleri devlet tarafından karşılanıyor. Sağlık hizmetine ait bedel kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmadan karşılanıyor.