Milli sporcuya sevgilisinden telefon davası: Ayrılınca parasını istedi

Türkiye erkek millî sutopu takımı oyuncusu 39 yaşındaki Yiğithan Hantal, uluslararası bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan 40 yaşındaki Sevda Aydın ile birlikteydi.
İkili 2020 yılı Ocak ayında ayrıldı. İddiaya göre Aydın, sevgili olduğu dönemde Hantal'a bir telefon almıştı. Ayrılık sonrası genç kadın, telefonun taksitlerini ödemesini ya da telefonu kendisine iade etmesini istedi. Milli sporcu taksitleri ödemeyi kabul ederek, telefonu kullanmak istediğini söyledi.
TELEFON DAVASI
Milli sporcu yine iddiaya göre aylar geçmesine rağmen ödeyeceğini taahhüt ettiği borcu aylarca ödemediği gibi telefonu iade de etmedi. Bunun üzerine genç kadın, mesaj atarak durumu sordu. Aydın, parayı ödeyeceğini söylemesine rağmen aylarca ödeme yapmayan Hantal'ı savcılığa şikayet etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadın mesaj dökümlerini delil olarak sundu.