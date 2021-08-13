Kastamonu Bozkurt'taki sele kapılıp gözden kaybolmuştu! Mucize kurtuluş öyküsünü anlattı

11 Ağustos günü akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok ilçede sel baskınları meydana geldi. İlçe merkezindeki Ezine çayının taşmasıyla bazı köyler su altında kalırken, sel suları kent merkezini kapladı. Kastamonu'daki sel felaketinde resmi rakamlara göre 25 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişide evlerinde mahsur kaldı.
Yılmaz Erseverli de, selden arabasını kurtarmak isterken suya kapıldı ve boğulmaktan son anda kurtuldu. Erseverli, yaşadığı korku dolu anları Sabah'a anlattı.
"ETRAFIMDAKİ HERKES ARABASINI ALMAYA ÇALIŞIYORDU"
Evde otururken belediye ekiplerinin "arabalarınızı çayın kenarından alın" anonsunu duyduğunu ve aşağı indiğini söyleyen Erseverli, "Arabanın yanına gittiğimde 20 santimetre civarında su vardı. Etrafımdaki herkes arabasını almaya çalışıyordu. Arabanın kapısını açtım, gelen selin şiddetinden dolayı kapıyı bir daha örtemedim" dedi.
"25-30 METRE SUYUN ALTINDA BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYARAK SÜRÜKLENDİM"
Arabayı çalıştırmayı denediğini ancak arabanın çalışmadığını belirten Erseverli, "Sel suları arabayı sallamaya başlayınca arabaya tutunarak dışarı çıktım. Yan tarafta bulunan binanın korkuluklarına tutundum. Gelen sel beni binanın boşluğuna itti. 25-30 metre kadar suyun altında boğulma tehlikesi yaşayarak sürüklendim. Binanın ön tarafına çıktıktan sonra o kısımda beton parçası vardı. Yaklaşık 1 saat kadar orada bekledim" ifadelerini kullandı.