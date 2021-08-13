Kastamonu Bozkurt'taki sele kapılıp gözden kaybolmuştu! Mucize kurtuluş öyküsünü anlattı

"ZAMAN GEÇTİKÇE YAŞADIĞIM DURUMUN ŞİDDETİNİ DAHA YENİ ANLIYORUM"

Olayın yaşandığı sırada hiçbir ses duymadığını aktaran Erseverli, şunları kaydetti: "Zaten beton parçasının üzerine çıktığımda yaklaşık 20 dakika kadar kendime gelemedim. Çok fazla çamurlu su yuttuğum için daha kendime gelemedim. Daha sonra karşı binanın 5. katına çıktık. Sular azalmaya başlayınca kendi evime geçtim. Sabaha kadar hiç kimse gelemedi, gelinecek bir noktada değildik. Sabaha karşı da bizi kurtardılar. Arabam sürüklendi, arabayı bir daha göremedim. Zaman geçtikçe yaşadığım durumun şiddetini daha yeni anlıyorum."

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