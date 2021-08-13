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    • Yaşam
    • 13.08.2021 16:04
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    • 13.08.2021 16:06
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    Ölen kişinin cebindeki parayı çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı

    Diyarbakır'da hayvan kesim yerinde silahla yaralandıktan sonra ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Veysi Kaya yaşamını yitirdi. Kaya'nın üzerindeki bir miktar paranın ise hastanenin sorumlu gece müdürü M.B. tarafından çalındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DHA
    Ölen adamın cebindeki parayı çalan müdür tutuklandı

    Olay, 8 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan kesim yerinde iş yeri sahibi olan 4 çocuk babası Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen komşuları dükkan önünde yer meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen biri kadın, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.


    Veysi Kaya

    PARA MÜDÜRÜN EVİNDE BULUNDU
    Kayapınar ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis, ekiplerince Kaya'nın üzerinde bulunan bir miktar para peçeteye sarılarak masanın üzerine bırakıldı. Bir süre sonra ekipler, peçeteye sarılı paranın masada olmadığını fark etti. Hastaneye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çağırıldı.

    Hastanenin kameralarını izleyen ekipler, parayı alan kişinin hastanenin gece müdürü M.B., olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.B.'nin evinde yapılan aramada para bulundu. Emniyette ifadesi alınan M.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        'POLİSLERE TEŞEKKÜR EDERİM'
        Olayın ardından DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Veysi Kaya'nın babası Menduh Kaya, "Paranın masanın üstünde olmadığını polisler fark ediyor. Ardından güvenlik kamerası incelemesi yapılmışlar. Bir kişi peçeteye sarılı parayı alıyor. Daha sonra polisler inceleme yaptılar, ardından ise şahsı tespit etmişler. Şahıs daha sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Bizim acılı günümüzde hiç haberimiz yoktu zaten bununla da ilgilenecek durumda değiliz. Bizim için bunu yapan polislere de Kaya ailesi olarak teşekkür ederiz" dedi.

        KAVGAYLA İLGİLİ 4 KARDEŞ TUTUKLANDI
        Kavgayla ilgili gözaltına alınan kardeşler M.Ç., M.Ç., M.Ç. ve V.Ç. de işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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