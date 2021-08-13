Ölen kişinin cebindeki parayı çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı

'POLİSLERE TEŞEKKÜR EDERİM'

Olayın ardından DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Veysi Kaya'nın babası Menduh Kaya, "Paranın masanın üstünde olmadığını polisler fark ediyor. Ardından güvenlik kamerası incelemesi yapılmışlar. Bir kişi peçeteye sarılı parayı alıyor. Daha sonra polisler inceleme yaptılar, ardından ise şahsı tespit etmişler. Şahıs daha sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Bizim acılı günümüzde hiç haberimiz yoktu zaten bununla da ilgilenecek durumda değiliz. Bizim için bunu yapan polislere de Kaya ailesi olarak teşekkür ederiz" dedi.