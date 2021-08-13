Afyonkarahisar'da yer yarıldı! 500 metre uzunluğunda 60 metre derinliğinde...

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir mahallede yaklaşık 500 metre boyunda ve 60 santimetre genişliğinde çatlaklar meydana geldi.
Daha önce de aynı mahallenin yolunda meydana gelen yüzey deformasyonlarının ardından bugün ortaya çıkan çatlaklar vatandaşları tedirgin etti.
Bölgede sabah erken saatlerde, daha önce göçükler oluşan yolun yakınındaki arazide yarıklar oluşmaya başladığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yarığın büyüme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise göçüğü kapatmak için çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ekiplerince göçük ve yarıklarla ilgili inceleme başlatıldı.