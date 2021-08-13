Evinin önüne kadar gelen aşı ekiplerini 3 kez reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüse yenik düştü





ANNE VE BABA AŞI OLDU, GENÇ KIZ OLMAYI REDDETTİ

Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran'ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise Covid-19 aşısı olmadı. Anne ve babasının korona virüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.