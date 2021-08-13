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    • Yaşam
    • 13.08.2021 13:49
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    • 13.08.2021 13:51
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    Evinin önüne kadar gelen aşı ekiplerini 3 kez reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüse yenik düştü

    Samsun Bafra'da yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran'ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Duran'ın anne ve babası aşı olmayı tercih ederken genç kız ise aşı olmadı. Duran'ın anne ve babası koronavirüsü yenerken genç kız ise hayatını kaybetti.

    İHA
    3 kez reddetti! Hayatını kaybetti

    Sağlık Bakanlığının açıkladığı 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri insidans haritasında Samsun 100 binde 176,99 vaka sayısına yükseldi. Samsun 24-30 Temmuz tarihleri arası insidans haritasında ise 100 binde 112,90 vaka sayısındaydı.

    CENAZEDE KORONAVİRÜSE YAKALANAN GENÇ KIZ KURTARILAMADI
    Koronavirüs vakaları artış gösteren Samsun'da bir üzücü haber Bafra'dan geldi. Anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede koronavirüse yakalandığı öğrenilen genç kız durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kız Bafra Altınay Mahallesi'nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.



    ANNE VE BABA AŞI OLDU, GENÇ KIZ OLMAYI REDDETTİ
    Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran'ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise Covid-19 aşısı olmadı. Anne ve babasının korona virüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
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