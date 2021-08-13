Denizli'de cinayet zanlısı canlı yayın yapıp teslim oldu



Rdıvan Kaygılı

'SON KEZ' YAYIN YAPTI

Jandarma tarafından aranan Bayram Say, bugün sosyal medya hesabından 'Son kez' başlığıyla, kız arkadaşıyla birlikte, bir otomobilin arka koltuğundayken canlı yayın yaptı. Cinayet suçundan aranmasına rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Say, otomobili kullanan sürücüye "Abi sen biraz yavaş git, son kez Bağbaşı'nı göreyim" diyerek yayınına devam etti.



Bayram Say

Say, yayının devamında, "Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim" dedikten sonra yanındaki kız arkadaşı da, "Bakın, bakın son kez bakıyorsunuz? Ben de son kez bakıyorum" dedi.

Say, yayınında son olarak da "Ne yapalım kaderimiz böyleymiş" dedikten sonra yayını sona erdirdi. Say, ardından jandarmaya gidip teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Say, tutuklandı.