Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.08.2021 19:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2021 19:29
    ABONE OL

    Kastamonu'da sel sularına kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'in bulunması için çalışma başlatıldı

    Kastamonu İnebolu'ya bağlı Özlüce köyünde yoğun yağışın ardından sel sularına kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir, için ekipler harekete geçti. Küçük kız her yerde aranıyor.

    Sele kapılan 13 yaşındaki kız her yerde aranıyor!

    Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası birçok bölgede sel taşkınları yaşandı.

    Sel suları nedeniyle birçok ilçede hayat dururken, heyelanlar nedeniyle yollar kapandı, sel suları nedeniyle köprüler yıkıldı, araçlar ve iş yerleri sular altında kaldı.




    Ayrıca belediye ekiplerince şu ana kadar evlerinde mahsur kalan yaklaşık 50 kişi de kurtarıldı, ayrıca mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



    13 YAŞINDAKİ RABİA AYDEMİR SEL SULARINA KAPILDI
    İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde yaşayan İbrahim Aydemir, bölgedeki yoğun yağışın ardından çocukları Erva ve Rabia Aydemir ile evden çıkarak aracına binmek isterken bir anda bölgedeki Zarvana Çayı'nın yükseldiğini ve aracı ile traktörünün sel sularına kapıldığını söyledi.



        BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
        Bu sırada 13 yaşındaki kızı Rabia Aydemir'in de sele kapıldığını belirten baba İbrahim Aydemir, olayın bir anda yaşandığı ifade etti. Sel sularına kapılan küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı.



        Ekiplerce bölgeden çıkarılan Erva Aydemir ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        PKK’da çözülme hız kazandı! 6 terörist daha...
        Haberler Yaşam Kastamonu'da sel sularına kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'in bulunması için çalışma başlatıldı
            SON DAKİKA