Afyonkarahisar'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp intihar etti

Afyonkarahisar'da Atilla Aydemir isimli polis memuru boşanma aşamasındaki karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp intihar etti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Atilla Aydemir, 19 yıldır evli olduğu Gönül Aydemir ile şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.
Kocasından şiddet gördüğü ileri sürülen Gönül Aydemir, 17 yaşındaki kızı ve 14 yaşındaki oğlunu da yanına alarak, 2 ay önce Afyonkarahisar'daki anne ve babasının yanına geldi.
KAYINPEDERİNİ SOKAKTA ÖLDÜRDÜ
Konya'dan Afyonkarahisar'a gelen Atilla Aydemir, bugün saat 18.00 sıralarında eşi ile görüşmeye giderken, yolda bisikletiyle gelen kayınpederi Nuray Akdeniz'le karşılaştı.
Beylik tabancasını çıkartan Aydemir, kayınpederini öldürdükten sonra Örnekevler Mahallesi'nde eşinin oturduğu eve gitti. Apartmanın ikinci katındaki daireye çıkan Atilla Aydemir, burada eşi Gönül Aydemir ile kayınvalidesi Kadriye Akdeniz'i tabancayla vurdu. Gönül Aydemir olay yerinde yaşamını yitirirken, Kadriye Akdeniz ağır yaralandı. Atilla Aydemir, ardından oğlu ve kızını yanına alarak evden çıktı.
BAŞINA ATEŞ ETTİ
Evden 500 metre kadar uzaklaşan Atilla Aydemir, sokakta polislerle karşılaşınca bu kez tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine Örnekevler Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, ağır yaralı Kadriye Akdeniz'i Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kadriye Akdeniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.