Afyonkarahisar'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp intihar etti

Polisin ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler, cenaze araçlarına alınarak morga götürüldü. Çiftin çocuklarının ise oldukça üzgün olduğu görüldü.

Cinayetlerin işlendiği apartmanda oturan Melike İzmir, "Biz pek bir şey görmedik. Ben kardeşimle kedi severken 4 el silah sesi duyduk. Önce ne olduğunu anlamadık. Sonradan öğrendik" ifadelerini kullandı.