Annesi ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı: Annem beni hiç sevmedi evde yaptığı yemeğin bile parasını istiyordu

"OLAYLARIN ASIL SORUMLUSU ANNEMDİR"

22 Ocak 2021'de görülen ilk duruşmada kendisini savunan sanık Tolga Polat, olayın yaşanmasından dolayı pişman olduğunu belirterek annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkıştığını fakat babasının kendisini durdurğunu söyledi. Kardeşi Altuğ Polat'ın aralarında yaşanan bu anlaşmazlık sürecinde annesinin telkinleriyle kendisine düşman olduğunu öne süren Polat, "Bu olayların asıl sorumlusu annemdir. Annem beni sevmezdi. Ben babama, Altuğ ise anneme yakındı. Ortaokul sonuna kadar annemden şiddet gördüm. Annem benim çamaşırlarımı yıkamaz, 'yaptığım yemeği yeme' derdi. 1997 yılından beri annemle konuşmuyoruz. Son dönemde de bana hep hakaret ediyordu" ifadelerini kullandı.