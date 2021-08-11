Annesi ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı: Annem beni hiç sevmedi evde yaptığı yemeğin bile parasını istiyordu

Olay, 11 Ağustos 2020'de saat 22.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli coğrafya öğretmeni baba Şeref Polat'ın (67) bankada bulunan 1 milyon TL parası ile 300 dönüm arazi ve 4 bin metrekare arsanın aile içinde paylaşımına karar verildi.
Ancak dönemin Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın, mal paylaşımında anlaşamadığı annesi Afiyet İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile arası bozuldu. Şeref Polat'ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istemesi üzerine anne ile avukat kardeş, 'akli dengesinin yerinde olmadığı' iddiasıyla vesayet davası açtı. Duruşması görülecek dava öncesi baba Polat, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'akıl sağlığı yerindedir' raporu aldı.
ANNESİNE VE KARDEŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Tolga Polat ise davadan bir gün önce akşam saatlerinde annesi, babası ve kardeşinin yaşadığı apartmana geldi. Polat, kardeşini 3'üncü katın merdiveninde tabancayla vurarak, öldürdü. Ardından da 6'ncı kattaki daireye çıkarak kendisini korkuyla banyoya kilitleyen annesini vurdu. Polat, olay yerine gelen polis tarafından yakalandı.