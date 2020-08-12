Adana Baro Başkanı Veli Küçük, törende yaptığı konuşmada, Polat'ın renkli bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Ömrünün baharında bir gençti, bu sahne ona yakışmadı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Onun her zaman bizim yanımızda olup, bizi her zaman yukarıdan takip edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından duaların okunmasıyla Polat'ın tabutu omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bu sırada bir avukat arkadaşı Polat'ın her zaman verdiği parmak selamını yaparak onu uğurladı.

Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ın naaşının, Mersin'in Tarsus ilçesinde Hacı Hamzalı köyündeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.