Adana'da annesi ve kardeşini vurarak öldüren Mersin Vali Yardımcısı Tolga Polat hakkında hazırlanan iddianamede iki cinayetin detayları yer aldı. Savcılık, Polat'ın 'iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile cezalandırılmasını talep etti.