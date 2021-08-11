Acil serviste alkollü hasta terörü! Çalışanların üzerine yürüyüp masayı dağıttı

Tabii ki orada tedavilerin aksamasına neden oldu. Hoş bir görüntü olmadı. Gerekli kolluk kuvvetleri ve güvenlik olaya müdahale etti. Şu anda tabii ki arkadaşlarımızın moral motivasyonunu olumsuz etkiledi bu durum. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız. Tek temennimiz bu. Şahıs hakkında şikayetçi olduk, hastane yönetimi olarak olayın takibini yapacağız." dedi.