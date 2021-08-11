Acil serviste alkollü hasta terörü! Çalışanların üzerine yürüyüp masayı dağıttı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hastanenin acil servisine gelip başının döndüğünü söyleyen alkollü Hasan Ö., kendisiyle ilgilenilmediğini iddia edip sağlık çalışanlarının üzerine yürüdü. Hasan Ö., hemşire masasının üzerinde bulunan tıbbi malzemeleri çalışanların üzerine savururken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Alkollü olarak hastaneye gelen Hasan Ö. başının döndüğünü söyleyerek sağlık çalışanlarından yardım istedi. Bu sırada kendisiyle ilgilenilmediğini iddia eden Hasan Ö., sağlık personellerinin üzerine yürüdü. Hasan Ö., hemşire masası üzerinde bulunan tıbbi malzemeleri, eliyle hastaların ve sağlık çalışanlarının üzerine savurdu. Diğer hastaların yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Hasan Ö., güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayın ardından hastane yöneticileri polis merkezine giderek Hasan Ö.'den şikayetçi oldu. Polis, Hasan Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Seyit Ahmet Çakır, "Hastanemize müracaat eden alkollü bir şahıs, daha sonra hemşirelerin bulunduğu alana geldi. Burada tedavi süresini beklemeyen kişi, ünitenin üzerinde olan tedavi masasındaki bütün malzemeleri yere dökerek tepki verdi.