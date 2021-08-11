Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yetiştirildi! Tam 80 bin ton! ABD ve Avrupa'dan talep yağıyor

"Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye kurutulmuş domatesleri gönderiyoruz. Ürünler her alanda kullanılıyor. Çünkü doğal ortamda yetiştirilen taze domatesler kurutulduktan sonra da lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Bu nedenle yoğun bir talep var. Bizlerde bu talebi karşılıyoruz. Eylül ayına kadar 80 bin tona yakın domatesi kurutarak ihraç etmeyi hedefliyoruz."

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