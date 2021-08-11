Antalya Alanya'da ailesiyle birlikte beş yıldızlı otelde tatil yapan 8 yaşındaki Ali Kemal havuzda boğuldu! 3 kişi gözaltında

Olay, dün saat 11.00 sıralarında 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Dün, Adana'dan tatile gelen Güler ailesi, 5 yıldızlı bir otele tatil için giriş yaptı. Ailenin çocukları Ali Kemal Güler, bir süre sonra amcası Oken Güler ile otelin havuzuna girdi.