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    • Yaşam
    • 11.08.2021 13:58
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    • 11.08.2021 14:54
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    Antalya Alanya'da ailesiyle birlikte beş yıldızlı otelde tatil yapan 8 yaşındaki Ali Kemal havuzda boğuldu! 3 kişi gözaltında

    Güler ailesinin Antalya Alanya'da beş yıldızlı otelde yaptıkları tatil hayatlarını kararttı. Ailenin 8 yaşındaki çocukları Ali Kemal Güler, otelin havuzunda boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken havuzun sorumluları Gökhan A. (36), Ahmet Ö. (33) ve Murat K.'yi (25) gözaltına alındı. Aile ise çocuklarının cenazesini alıp Adana'ya götürdü.

    DHA
    Beş yıldızlı oteldeki tatil ölüm getirdi

    Olay, dün saat 11.00 sıralarında 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Dün, Adana'dan tatile gelen Güler ailesi, 5 yıldızlı bir otele tatil için giriş yaptı. Ailenin çocukları Ali Kemal Güler, bir süre sonra amcası Oken Güler ile otelin havuzuna girdi.

    Okan Güler, telefonunun şarjı azalınca yeğenini çocuğun annesi Ayşegül Güler'e emanet ederek odasına çıktı. Okan Güler geri döndüğünde yeğenini olimpik havuzda hareketsiz buldu. Havuzdan çıkarılan Ali Kemal Güler, çağırılan sağlık ekibinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ali Kemal Güler'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Cenazenin teslimi sırasında annesi Ayşegül Güler ve halası Süreyya Güler gözyaşı döktü. Ali Kemal Güler'in cenazesi, Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verilecek.

        SON DAKİKA 3 KİŞİ GÖZALTINDA
        Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan 8 yaşındaki Ali Kemal Güler'in Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı Kırbıyık Otel'in havuzunda boğularak ölmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Dün saat 13.40'ta meydana gelen olayın ardından otele gelen jandarma ekipleri, havuzun sorumluları Gökhan A. (36), Ahmet Ö. (33) ve Murat K.'yi (25) gözaltına alarak karakola götürdü.
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            Haberler Yaşam Antalya Alanya'da ailesiyle birlikte beş yıldızlı otelde tatil yapan 8 yaşındaki Ali Kemal havuzda boğuldu! 3 kişi gözaltında
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