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    • Yaşam
    • 10.08.2021 18:11
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    • 10.08.2021 18:17
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılamaya ilişkin paylaşım: İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 milyonu geçti

    Son dakika haberleri... Koronavirüse karşı aşılama kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Aşılamaya ilişin paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 Milyonu geçti. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İşte ilk doz aşılama sayısı!

    Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyası tüm hızıyla sürüyor.

    "İLK DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 42 MİLYONU GEÇTİ"
    Konuya ilkişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 Milyonu geçti. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız! İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım. Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim. Sağlık için birlik şart." ifadelerini kullandı.

    "HİÇ AŞI OLMAYANLAR HAREKETE GEÇSİN"
    Koca yaptığı bir diğer paylaşımda, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart." ifadelerine yer verdi.

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