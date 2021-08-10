Influencer Özge Tezcan: BLW yöntemi sütten kesmek demek değil!

İngilizce Baby Lead Weaning'in kısaltması olan BLW, Türkçe karşılığıyla "bebek önderliğinde beslenme" anlamına geliyor. Temelde bebeğin kendi başına yemek yemesine dayanan BWL yöntemi, 6 aydan büyük ve ek gıdaya geçmeye hazır tüm çocuklar için öneriliyor. Bu sürecin nasıl sağlıklı yönetileceği ise özellikle yeni ebeveyn olmuş çiftler tarafından sıkça araştırılıyor. Kendisinin de çocuklarıyla deneyimlediği bu süreçten önemli dersler çıkardığını söyleyen Influencer Özge Tezcan, anne ve babalar için BWL yöntemine dair ipuçları paylaştı.

BLW SÜTTEN KESMEK DEMEK DEĞİL!

Bebeğin tek başına yemek yemeye başlamasının sütten kesilmesi gerektiği anlamına gelmediğini hatırlatarak sözlerine başlayan Özge Tezcan, "Bu yöntem kimi zaman sütten kesmek olarak yanlış algılanabiliyor. Oysa 6 aylıktan büyük çoğu sağlıklı çocuk gelişimsel olarak kendi kendine beslenme becerisi geliştirebiliyor. Bazı çocuklarda bu süre 9 aya kadar da uzayabiliyor. Ancak uzmanlar anne sütünün ilk 10 ila 12 aya kadar bebeğin en büyük besin kaynağı olmaya devam ettiği konusunda uyarıyor. Bu noktada BLW yöntemini bir sütten kesme süreci olarak değil, el-göz koordinasyonunun, çiğneme becerilerinin, el becerisinin ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının gelişimini destekleyen bir süreç olarak görmekte fayda var" dedi.

ÖNCE PÜRELERDEKİ PÜTÜRLERİ ARTIRARAK BAŞLAYIN

BLW yönetiminin ilk adımında bebek için hazırlanan ve püre haline getirilen gıdaların dokusunda değişiklik yapılması gerektiğini belirten Özge Tezcan, "Bebeklere tek başlarına yiyebilecekleri katı gıdaları tanıtmadan önce, yutma becerisine çiğneme becerisini de kazandırmak gerekiyor. Çünkü bazı çocuklar 6 aylıkken parmaklarıyla yiyecek tumaya hazır olmayabiliyorlar. Uzmanlar çocuğun yüksek sandalyede yardımsız oturabilmesi, boyun kuvvetinin iyi olması ve yukarı ve aşağı çene hareketleriyle yiyecekleri ağzının arkasına taşıyabilmesi gerektiğini söylüyor. Bunun için bilhassa püre olarak yedirilen sebze yemeklerini pürüzsüz bir püre formundan çıkarmakla başlayabilirsiniz. Doğru formu yakaladığınızı ise parçaların başparmağınız ve işaret parmağınız arasında hafif bir baskı uygulandığınızda parçalanmasından anlayabilirsiniz" diye konuştu.

TEK BİLEŞENLİ GIDALARI TERCİH EDİN

Özge Tezcan, bebeğin elle yemeye başlayacağı ilk gıdalarda çeşitlilikten kaçınılması gerektiğine de değindi: "Çocuğunuzun bir gıdaya alerji olup olmadığını belirlemek, bu süreçte en az çiğneme becerilerini geliştirmesi kadar önemli. Bu nedenle muz, avokado, buharda haşlanmış brokoli veya havuç, makarna, tavuk şeritleri veya parçalara ayrılmış omlet gibi tek bileşenli gıdaların tercih edilmesi gerekiyor. 8. ve 9. ay, söz konusu katı gıdalar için ideal. Çünkü bebekler belli bir aya kadar yiyecekleri avuçlarıyla alıyor. Kıskaç tutuşu olarak da adlandırılan başparmak ve işaret parmağı hareketleri ise yaklaşık 8 ila 9 aylıkken kuvvetlenmeye başlıyor."

DEMİR, ÇİNKO, PROTEİN VE SAĞLIKLI YAĞLAR

Tek bileşenli gıdaları tolere edebilen bebeklerde çeşitliliğin kademeli olarak artırılabileceğini belirten Özge Tezcan, "Bebeğiniz birkaç tek bileşenli gıdayı denedikten ve herhangi bir alerjik reaksiyon göstermeden tolere edebildikten sonra yeni lezzetlerle tanışma vakti gelmiş demektir. Önemli olan demir, çinko, protein ve sağlıklı yağların bebeğinizin tabağında yer edindiğinden emin olmak. Bu noktada uzmanların önerisi ise bebeklerin vücudu sodyumu iyi işleyemediği için tuzsuz yemek pişirmek. Sebzeleri de mutlaka buharda haşlamak" ifadelerini kullandı.

MASADA SİZİNLE BİRLİKTE YEMESİNE İZİN VERİN

Özge Tezcan, çocukların kendi kendine yemek yeme alışkanlığı kazanırken ebeveynlerini izleyerek öğrendiğini de söyledi. Tezcan, "Anne ve babalar olarak bebeğimizin ilk rol modelleriyiz. Bu yüzden BLW yönteminde uzmanların önerisi, masada sizinle birlikte yemesine izin vermek. Hatta bebeğinize kendi yediğiniz yemeklerden oluşan bir tabak hazırlamak. Özellikle masa temizliği açısından başlarda biraz zorlanabileceğiniz bu süreçte mama sandalyesinin altında duracak bir çöp torbası veya çocuğunuza ait bir masa örtüsü

yardımcı olacaktır. Ama önemli olan çocuğunuzun masayı kirletmeden yemesi gerektiğini öğrenmesinden önce kaşık gibi güvenli mutfak eşyalarını nasıl kullanacağını sizi gözlemleyerek öğrenmesi. Tehlikeli bir durum olmadığı sürece müdahale etmemek ve sürece onun liderlik etmesine fırsat vermek gerekli" dedi.