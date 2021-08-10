Eşini bıçaklı saldırıda öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanıktan komik savunma: Portakal soyacaktım bıçakla üzerine düştüm

Zülbiye(60) ve Adem Özden(70) çifti evlilik süresince sürekli sorunlar yaşıyordu. Geçen yıl Şubat ayında kızları Gülden, babası Adem Özden'e yemek için seslendi. Adem Özden kızının yemek teklifini reddetti. Anne kız salonda televizyon izlerken 70 yaşındaki adam "ambulans çağırın" diye bağırmaya başladı.
Bu sırada babasının önüne sehpa atarak onun dengesini bozdu. Hemen annesini balkona kaçıran Gülden Özden, dengesi bozulan babasını salonun dışına çıkarmayı başardı ve kapattığı kapının arkasına eşyaları yığarak hayatta kalmayı ve annesini hayata bağlamayı başardı.
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Eşini öldürmeye çalışıp kızını yaralamaya teşebbüs eden ve tüyler ürperten bu olayın ardından tutuklanan Adem Özden ifadesinde gün içinde tansiyon ve şekerinin yükseldiğini söyledi.