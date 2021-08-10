Eşini bıçaklı saldırıda öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanıktan komik savunma: Portakal soyacaktım bıçakla üzerine düştüm

Akıl dışı bir savunmaya imza atarak, olay anında mutfaktan portakal kesmek için bıçak aldığını ancak kötüleşerek elindeki bıçakla eşinin üzerine düştüğünü öne sürdü. Ancak Adli Tıp Kurumu raporu "kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum var, basit tıbbi müdahale ile giderilemez" raporu vererek izahtan vareste savunmayı çürüttü.