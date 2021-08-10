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    • Yaşam
    • 10.08.2021 09:13
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    • 10.08.2021 09:25
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    Eşini bıçaklı saldırıda öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanıktan komik savunma: Portakal soyacaktım bıçakla üzerine düştüm

    İstanbul Kağıthane'de yaşanan olay sonrası sanığın verdiği savunma komedi filmlerine konu olacak cinsten. Kağıthane'de eşi Zülbiye Özden'i bıçaklı saldırıda öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan Adem Özden için Bakanlık, "üst sınırdan cezalandırılsın" dedi. "Bıçaklamadım, portakal soyacaktım bıçakla üzerine düştüm" şeklinde akla ziyan bir savunma yapan sanık, 'duruşmada olumlu hal ve tavır sergilediği' belirtilerek hem alt sınırdan ceza aldı hem indirimden faydalandı. 20 yıla kadar hapsi istenen davada 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Kızını yaralamaya da teşebbüs eden sanık, 5 ay 18 gün hapse çarptırıldı ama 'bir daha suç işlemez' denilerek bu kez de cezasında ertelemeye gidildi.

    He he tamam inandık savunmana!

    Zülbiye(60) ve Adem Özden(70) çifti evlilik süresince sürekli sorunlar yaşıyordu. Geçen yıl Şubat ayında kızları Gülden, babası Adem Özden'e yemek için seslendi. Adem Özden kızının yemek teklifini reddetti. Anne kız salonda televizyon izlerken 70 yaşındaki adam "ambulans çağırın" diye bağırmaya başladı.

    Bu sırada babasının önüne sehpa atarak onun dengesini bozdu. Hemen annesini balkona kaçıran Gülden Özden, dengesi bozulan babasını salonun dışına çıkarmayı başardı ve kapattığı kapının arkasına eşyaları yığarak hayatta kalmayı ve annesini hayata bağlamayı başardı.

    AKIL DIŞI SAVUNMA: BIÇAKLAMADIM, ELİMDEKİ BIÇAKLA ÜSTÜNE DÜŞTÜM
    Eşini öldürmeye çalışıp kızını yaralamaya teşebbüs eden ve tüyler ürperten bu olayın ardından tutuklanan Adem Özden ifadesinde gün içinde tansiyon ve şekerinin yükseldiğini söyledi.

        Akıl dışı bir savunmaya imza atarak, olay anında mutfaktan portakal kesmek için bıçak aldığını ancak kötüleşerek elindeki bıçakla eşinin üzerine düştüğünü öne sürdü. Ancak Adli Tıp Kurumu raporu "kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum var, basit tıbbi müdahale ile giderilemez" raporu vererek izahtan vareste savunmayı çürüttü.

        SAVCI "YARALAMA", MAHKEME "ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" DEDİ
        Bu rapora rağmen savcılık "yaralama" suçundan asliye ceza mahkemesine dava açsa da mahkeme "bu öldürmeye teşebbüstür" diyerek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

        Anne-kız bu olayın tasarlanarak yaptığını belirtse de Adem Özden, "bıçakla üzerine düştüm" savunmasını yineledi. Ama avukatı, "tasarlama yok, bir anda saplamıştır" dedi. Sanık Özden ise son sözünde "takdir mahkemenindir" diyerek tahliyesini istedi.

            OLUMLU TAVIR İNDİRİMİ, SUÇ İŞLEMEZ ERTELEMESİ
            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "üst sınırdan cezalandırılsın" dese de mahkeme, 20 yıla kadar hapsi istenen sanığa alt sınırdan 'eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 13 yıl hapis cezası verdi, ardından duruşmada olumlu hal ve tavır sergilediğini vurgulayarak cezasını 10 yıl 10 aya indirdi. 'Kızını yaralamaya teşebbüs' suçundan da 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın cezasını yeniden suç işlemeyeceği gerekçesiyle erteledi.
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            Haberler Yaşam Eşini bıçaklı saldırıda öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanıktan komik savunma: Portakal soyacaktım bıçakla üzerine düştüm
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